Probabilmente nelle settimane che verranno i Los Angeles Lakers cambieranno qualcosa, ma per migliorare dovranno anche sacrificare qualcuno. In questi giorni sono quindi tornati intensi i rumors intorno a Talen Horton-Tucker, probabilmente l’unico giocatore giallo-viola futuribile. Secondo Jordan Schultz, sarebbero addirittura sette le squadre che hanno chiesto informazioni su THT, rimaste per ora anonime.

Horton-Tucker sta segnando 11.3 punti in questa stagione, la sua terza in NBA, ma ha giocato solo 15 partite per infortunio. In estate il classe 2000 aveva rinnovato per tre anni con i Lakers a 30.7 milioni di dollari complessivi. L’ala percepisce attualmente 9.5 milioni di dollari che diventeranno 10.2 tra un anno, l’ultima stagione è invece una Player Option da 11 milioni. Talen Horton-Tucker non può essere scambiato prima del 15 gennaio, ma in ogni caso i Lakers hanno grande stima di lui e ne fanno una valutazione elevata. La scorsa estate, quando si parlava del possibile approdo di Kyle Lowry in giallo-viola, i californiani avevano rifiutato di inserire nell’affare THT.

One note: Because of his Bird Rights, #Lakers guard THT can’t be traded until January 15. — Jordan Schultz (@Schultz_Report) December 13, 2021