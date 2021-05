È stata sicuramente una serata piena di emozioni per l’Olimpia Milano, quella di ieri sera. La finale di Eurolega accarezzata per lunghi tratti e poi strappata bruscamente da Higgins con quel tiro a 0.8 secondi dalla fine. La squadra di Ettore Messina, nonostante la cocente sconfitta, ha però disputato una partita di tutto rispetto, tenendo testa fino all’ultimo alla squadra favorita per la vittoria della coppa. Nel post-partita, tra i primi a commentare la gara su Twitter, c’è stato Malcolm Delaney. L’americano, sempre molto attivo sui social, si è detto orgoglioso della prestazione della squadra, sconfitta ma a testa alta. Delaney ha chiuso la sua gara con 9 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, tirando 2/8 dal campo.

One thing we won’t do is hold our head down. We fought our asses off vs the best team in Europe.. hurts but we still got another trophy to get. Proud of my guys… and congrats to Barca 🙌🏽

— malcolm delaney (@foe23) May 28, 2021