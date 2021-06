La Spagna rischia il forfait di 3 dei suoi big per le Olimpiadi di Tokyo

La Spagna è una delle squadre già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo di quest’estate, in virtù della vittoria all’ultimo Mondiale del 2019. La Roja rischia però di arrivare decimata alla rassegna olimpica, priva di alcune delle sue stelle più luminose. Se infatti non è un segreto che l’obiettivo di Pau Gasol sia di chiudere la carriera con i Giochi di quest’anno, e quindi il veterano sarà arruolabile, è molto probabile che Sergio Scariolo non potrà contare su Nikola Mirotic, Serge Ibaka e Ricky Rubio.

Sia Mirotic che Rubio starebbero infatti considerando di prendersi un’estate libera al termine di una stagione estenuante, anche a causa del Covid-19. Il montenegrino, naturalizzato spagnolo, sta attualmente disputando i Playoff di Liga e col Barcellona ha raggiunto la finale di Eurolega, persa contro l’Efes. Secondo AS, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, non sarà presente a Tokyo. Stesso discorso per la point guard dei Minnesota Timberwolves, indirizzato verso il prendersi qualche mese da passare con la famiglia.

Mirotic non potrà essere sostituito nemmeno da Ibaka come naturalizzato. Il congolese ha avuto seri problemi alla schiena nel corso di questa stagione ed è attualmente out a causa di questi ultimi nei Playoff NBA. Il lungo dei Los Angeles Clippers non gioca con la Spagna dal 2014 e sicuramente le noie fisiche non sembrano incentivarlo a tornare in Nazionale quest’estate per le Olimpiadi.

