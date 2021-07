Le voci commerciali intorno a James Wiseman sono state molte da quando i Golden State Warriors sono usciti dal torneo di play-in NBA. Per quanto riguarda Steve Kerr, non solo James Wiseman resterà, ma sarà un tassello importante per gli anni a venire.

L’allenatore degli Warriors è recentemente apparso a 95.7 The Game con Damon, Ratto e Kolskey, dove Kerr ha fatto una dichiarazione abbastanza definitiva sul posto di James Wiseman nei piani della loro squadra:

“Nel lungo periodo, svilupperemo James e sentiamo che sarà il nostro centro di partenza ad un certo punto, per molto, molto tempo a venire”.

Il coach degli Warriors è stato a lungo chiaro sul loro desiderio di mantenere Wiseman. Steve Kerr ha appena raddoppiato la posizione della franchigia sul loro giovane grande uomo.

Sarà interessante vedere come un gigantesco centro come Wiseman si inserirà negli Warriors a piena forza una volta che Klay Thompson sarà tornato in azione. Vediamo in prima persona come Deandre Ayton ha rivitalizzato il tradizionale big man nel gioco dei giorni nostri durante le finali NBA dei Phoenix Suns. Steve Kerr pensa che non ci sia nulla che impedisca a James Wiseman di fare lo stesso su tutta la linea.

“Teniamo sempre gli occhi su ciò che è di tendenza in campionato. La cosa più interessante è stata guardare Deandre Ayton. Parlo con James, gli scrivo, sono così ispirato da ciò che Ayton è stato in grado di fare e non c’è motivo per cui James non possa seguire lo stesso percorso”.

Se James Wiseman può produrre al livello di Deandre Ayton durante questi playoff, forse gli Warriors faranno presto un’altra finale.

