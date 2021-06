Steve Nash sa che i suoi Brooklyn Nets sono in una situazione difficile in vista della loro gara-7 NBA contro i Milwaukee Bucks e non ha dato molta fiducia con un aggiornamento sull’infortunio di James Harden.

Harden ha subito un infortunio al bicipite femorale in gara 1 della serie, ma è tornato sul parquet in gara 5 dopo che Kyrie Irving è caduto vittima di una distorsione alla caviglia nella gara precedente. Tuttavia, la guardia All-Star ha avuto difficoltà da quando è tornata, chiudendo addirittura 1 su 10 al suo ritorno.

The Beard ha avuto una partita migliore in gara 6 con 16 punti, 5 rimbalzi, 7 assist e 4 palle rubate, ma è chiaro che non è ancora arrivato al top della forma quando si tratta di essere sano e di impatto. Ora, prima della partita critica di sabato, Steve Nash ha ammesso che Harden non è ancora al 100% per il match NBA.

“James Harden non è al 100%. Deve proteggersi: non sarà in grado di spingere la palla in transizione”.

Steve Nash also says, “James (Harden) is not at 100%. He’s got to protect himself — He’s not going to be able to push the ball in transition.” — Ajayi Browne (@ajayibrowne) June 18, 2021

Questo ultimo aggiornamento di Steve Nash non è certamente incoraggiante, soprattutto perché i Nets hanno davvero bisogno che James Harden sia al suo meglio per battere i Milwaukee Bucks.

LEGGI ANCHE: Joel Embiid crede che gli arbitri abbiano favorito Atlanta