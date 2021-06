I Dallas Mavericks sono attualmente alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Ci sono stati più di alcuni nomi che sono stati collegati a Dallas e, a quanto pare, una particolare leggenda dei Mavs ha già dichiarato il suo interesse a ottenere potenzialmente l’opportunità di allenare Luka Doncic e il resto della squadra.

Non è passato molto tempo da quando Barea faceva parte del roster attivo dei Dallas Mavericks in NBA. Questa volta, tuttavia, il 36enne spera di ricevere un invito dal proprietario del team Mavs, Mark Cuban, per unirsi allo staff tecnico:

“Di sicuro”, ha detto Barea venerdì quando DallasBasketball.com gli ha chiesto dell’idea di tornare a Dallas per far parte del prossimo staff tecnico. “È quello che voglio.”

Per essere chiari, non sembra che J.J. Barea stia cercando di ottenere il posto di allenatore dei Dallas Mavericks in NBA. Non ha esperienza come allenatore, quindi a questo punto spera solo di avere la possibilità di entrare a far parte dello staff tecnico.

Sarebbe un altro importante ritorno a Dallas dopo quello di Dirk Nowitzki di qualche giorno fa, come potete leggere a questo articolo. Chissà se il desiderio del nazionale portoricano si avvererà già quest’estate oppure dovrà aspettare qualche tempo ancora.