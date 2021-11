È bastata qualche ricerca per risalire all’identità del “sosia” di LeBron James, diventato virale durante la partita tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets di ieri. Già nel suo tweet precedente, James aveva citato un certo “Pat C”, che si è rivelato essere Patrick Cristopher.

Cristopher è un amico di James e di altre stelle NBA, di lavoro non fa il giocatore ma il fashion designer ed è il fratello maggiore di Josh Cristopher, 24° chiamata assoluta all’ultimo Draft per i Rockets. Probabilmente soprattutto per la presenza in campo del fratello (contro i Lakers ha giocato 1′) Patrick Cristopher era in tribuna allo Staples Center ieri.

Ovviamente appena rivelata la sua identità, il profilo Instagram dell’uomo è stato preso d’assalto da fans NBA che facevano ironia scambiandolo per LeBron. Anche se, guardando le foto presenti sul suo account, la somiglianza con James non sia in realtà così grande.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Christopher (@jamespatchris)