La situazione interna degli Indiana Pacers sembra sempre più complicata ogni giorno che passa, da quando ieri The Athletic aveva parlato per primo dei problemi relazionali di coach Nate Bjorkgren con alcuni giocatori-chiave. Mentre in campo le cose sembrano andare altrettanto male, un altro report ha parlato di come Bjorkgren sia particolarmente inviso a TJ Warren. Il giocatore aveva già condiviso la squadra con l’allenatore, allora assistente, ai Phoenix Suns.

Warren in questa stagione è sceso in campo solo 3 volte a causa di una frattura da stress al piede che alla fine lo ha convinto a operarsi a marzo. Jake Fischer di Bleacher Report in un suo articolo sui Pacers ha scritto che la scelta del giocatore di operarsi è in parte da ricondurre proprio a Bjorkgren. TJ Warren non sarebbe stato consultato quando Indiana ha deciso di nominare l’ex assistente di Suns e Raptors suo nuovo head coach e avrebbe chiesto la trade subito dopo aver appreso la notizia. Successivamente avrebbe deciso di operarsi anche per non giocare agli ordini di Bjorkgren.

Pare quindi sicuro che Warren sia uno di quei giocatori-chiave citati da The Athletic con i quali Bjorkgren avrebbe un cattivo rapporto. “Non hanno approfondito chi fosse Bjorkgren o come trattasse le persone, hanno solo parlato di basket” ha confessato una fonte a Bleacher Report parlando dei colloqui pre-assunzione. “Bjorkgren è molto duro col suo staff. Si aspetta molto da loro, senza però dare altrettanto in cambio” ha detto un’altra persona, rimasta anonima, che ha lavorato con il coach in G-League.

