Olimpia Milano, Ettore Messina: “Non è detto che debba vincere sempre il più ricco”

L’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha parlato della qualificazione alle Final Four di EuroLega della sua squadra.

Il coach ha svelato alcuni segreti del suo sistema, lanciando una frecciatina a chi ritiene che l’Armani debba vincere quasi tutte le partite che gioca.

A Milano ho copiato Gregg Popovich trovando dei grandi giocatori che sono anche grandi persone. Quest’anno siamo riusciti anche a utilizzare meglio il budget che la proprietà ha lasciato inalterato anche in un momento così difficile. I signori Armani e Dell’Orco hanno avuto pazienza e fiducia nei miei confronti, anche dopo gli ingaggi sbagliati della scorsa stagione. Non sempre vince il più ricco e questa storia che siamo sempre favoriti mi fa incazzare, mi sono stufato di questo meccanismo secondo il quale dobbiamo vincere tutte le partite, tranne tre o quattro.

Poi Messina ha gettato lo sguardo al confronto in semifinale con il Barcellona.

Un avversario ostico come lo è stato il Bayern. Parliamo di due squadre molto fisiche, che cambiano spesso in difesa e proteggono bene l’area. Dovremo creare qualche crepa nel loro muro, sfruttando il fatto che per una volta non saremo favoriti.