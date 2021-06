Nella notte i New York Knicks hanno nuovamente perso in casa contro gli Atlanta Hawks, venendo eliminato 1-4 dai Playoff. La stagione della franchigia può essere comunque considerata un successo vista la quarta posizione agguantata contro ogni aspettativa, la serie contro gli Hawks non è stata però affatto equilibrata. Mattatore e principale oggetto dell’odio dei tifosi di New York è stato senz’altro Trae Young.

La stella di Atlanta anche in Gara-5 è stata l’MVP con 36 punti ed è diventata l’unico giocatore della storia dei Playoff NBA a segnare 3 trentelli al Madison Square Garden nella stessa post-season oltre a Michael Jordan. Dopo la partita, Young ha lanciato un’ultima provocazione ai tifosi avversari. Su Twitter ha condiviso il video di un inchino successivo ad uno dei suoi ultimi canestri, con la frase “Buonanotte New York!”.

