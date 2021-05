Un altro brutto episodio: al MSG un tifoso sputa a Trae Young

Non solo quanto accaduto a Philadelphia tra Russell Westbrook e un tifoso dei Sixers, in un’altra partita di ieri notte, quella tra New York Knicks e Atlanta Hawks, si è oltrepassato il limite. In un video circolato sui social, si può vedere bene come un tifoso dei Knicks (fuori dall’inquadratura) sputi all’indirizzo di Trae Young, che non si accorge di nulla. Chi invece si è accorta dello sputo è stata la tifosa seduta in prima fila, proprio di fianco al rapper 50 Cent, che si è vista passare lo sputo molto vicino alla faccia.

La stella degli Hawks, ancora una volta protagonista in campo nonostante la sconfitta, dopo Gara-2 ha visto il video su Twitter ed ha commentato: “Pazzesco! 50 Cent, va tutto bene?”. Young si è fatto una risata, ma ovviamente comportamenti del genere sono condannabili e non tollerati dalle arene NBA. Da valutare se verranno presi provvedimenti.

