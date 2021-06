I Los Angeles Clippers ieri notte, vincendo Gara-6 contro i Jazz, hanno raggiunto un grande risultato: le prime Finali di Conference della propria storia. Merito di Terance Mann, autentico dominatore dell’ultima partita, di Paul George ma anche di Tyronn Lue. Il tecnico, alla prima stagione da head coach dei Clippers e dopo una prima serie molto difficile contro i Mavericks, ha fatto pochi errori in Semifinale, riuscendo in quello che un anno fa era stato impossibile per Doc Rivers.

In conferenza stampa Lue ha parlato del supporto dei tifosi dello Staples Center. Notoriamente i Clippers sono la squadra meno popolare di Los Angeles, ma l’allenatore ha apprezzato il sostegno del palazzetto per la prima volta in questa stagione al pieno della propria capacità. Tyronn Lue ha applaudito i tifosi presenti, che sono rimasti fino alla fine e non se ne sono andati quando i suoi erano a -25. Poi è arrivato anche un appello ai fans dei rivali cittadini dei Los Angeles Lakers, squadra per la quale Lue ha giocato:

“I always look at it differently. I know the Lakers are out and there’s a lot of Laker fans here. But once the Lakers are gone, if we’re not playing the Lakers, you should be cheering for the Clippers because it’s all in one city.”

