Dopo aver perso la prima partita della serie di playoff del primo turno contro i Dallas Mavericks, il capo allenatore dei Los Angeles Clippers, Tyronn Lue, sa esattamente cosa deve fare per fermare Luka Doncic e cioè impiegare su di lui Kawhi Leonard.

La stella dei Mavs è uno dei migliori giocatori della NBA di oggi e può punire gli avversari in vari modi, proprio come ha mostrato in gara-1 quando ha registrato una tripla doppia da 31 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Tuttavia, Tyronn Lue è pronto a fare un grande cambiamento di strategia per gara-2 e consentire a Kawhi Leonard di difendere più spesso su Luka Doncic.

Alla domanda sul motivo per cui Leonard non ha difeso molto sullo sloveno durante la loro prima gara, con Kawhi che invece ha avuto più compiti di marcatura su Kristaps Porzingis, Lue ha accennato al caso nel loro prossimo incontro.

“Penso che riceverai la risposta alla tua domanda già nella prossima sfida”, ha dichiarato l’allenatore dei Clippers a Andrew Greif del Los Angeles Times.

Asked by @espn_macmahon why Kawhi Leonard doesn't get the defensive assignment against Luka more often, Ty Lue said: "I think you'll get what you're asking for come Tuesday." — Andrew Greif (@AndrewGreif) May 23, 2021

I Clippers dovrebbero già apportare alcune modifiche importanti in gara-2 dopo la loro sorprendente sconfitta nel match d’esordio di questi playoff. Kawhi Leonard ha reso la vita difficile a Krirstaps Porzingis l’ultima volta, quindi non è davvero sorprendente per lui affrontare Luka Doncic nel loro prossimo scontro.

