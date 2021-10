Con certezza non si sa quando James Wiseman potrà tornare in campo, ma probabilmente i Golden State Warriors potranno riaverlo nelle prime settimane di stagione regolare. Il centro, seconda scelta assoluta nel Draft 2020, si è infortunato al menisco durante la scorsa stagione e si è operato. Nei primi mesi di NBA, Wiseman ha fatto vedere molte cose positive, ma in altre è stato, anche normalmente, molto acerbo. Il potenziale c’è e gli Warriors puntano su di lui, che nella stagione che sta per iniziare è chiamato ad un salto di qualità.

Steve Kerr pensa che Wiseman potrebbe riportare in auge il ruolo del centro, che salvo pochi campioni come Embiid e Jokic ha avuto pochi interpreti di spicco negli ultimi anni. Il coach degli Warriors ha risposto in questo modo su precisa domanda:

Sì, perché abbiamo visto il suo bagaglio tecnico lo scorso anno. Ha mostrato alcuni flash di poter essere un giocatore che tira da tre, che penetra al ferro e che porta palla. Ora è il momento di mettere tutte queste cose insieme, per cui però ci vuole tempo.

“James Wiseman nella sua prima stagione in NBA ha mantenuto 11.5 punti e 5.8 rimbalzi di media, tirando col 32% da tre punti.