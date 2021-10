Durante la offseason, Draymond Green e Kevin Durant avevano realizzato un podcast, una chiacchierata tra due amici che ha ripercorso vari aspetti delle loro carriera. L’episodio aveva fatto particolarmente discutere per come i due si erano lasciati ai Golden State Warriors e perché Green aveva “scaricato” la colpa di quella vicenda sulla dirigenza della franchigia. Secondo il giocatore, furono Bob Myers e gli altri dirigenti a “mandare tutto a p*****e” perché gli chiesero di scusarsi con Durant invece di lasciare che i due si chiarissero a modo loro.

Critiche alle quali Myers ha risposto, ospite di SiriusXM NBA Radio. Il presidente degli Warriors ha detto di non aver parlato con Green della questione, ma ha puntualizzato che, anche se quello fosse il suo reale pensiero, non ci sarebbero problemi.

Non ho parlato con Green di questa cosa, lo farò. Conosco Brian [uno dei conduttori, ndr] molto bene, poniamo caso che lui venga a te per dirti qualcosa su di me. Voglio dire, il nostro rapporto va molto oltre questo. Io ho draftato Draymond, era il mio primo Draft, lo conosco da tantissimo tempo. Quando fu sospeso durante le Finals [nel 2016, ndr] non andai a vedere la partita al palazzetto, rimasi con lui a vederla in TV. Gli voglio bene, per rovinare il nostro rapporto ci vorrà qualcosa di molto più grosso di queste sue parole. Può provare ciò che vuole riguardo quella vicenda, così come Durant, ma davvero abbiamo attraversato troppe cose insieme per rovinare il nostro rapporto per questa cosa.

Mi ha fatto vincere tre titoli NBA, non posso arrabbiarmi per una cosa del genere, magari voi lo fareste. Ma se parliamo di Draymond e Kevin, tutto quello di buono che hanno fatto per me e per questa franchigia è di gran lunga superiore. Se si sentono in un certo modo riguardo quella vicenda, sono liberissimi di farlo. Sono miei amici, ci vediamo, andiamo a cena insieme. So che voi dei media vedete le dichiarazioni e traete le vostre conclusioni, ma dietro c’è sempre un rapporto umano molto più profondo delle parole che vengono dette ai microfoni.