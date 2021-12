Probabilmente la verità sta nel mezzo, ma mentre ancora si attende l’esordio stagionale di Zion Williamson è spuntata una nuova foto che lo ritrae in una forma decisamente migliore. Nelle scorse settimane la stella dei New Orleans Pelicans era più volte apparsa in sovrappeso, e non di poco, suscitando parecchi dubbi sulla sua dieta e sull’impatto che potrà avere in campo una volta tornato a disposizione.

Poche ore fa sui social è però diventata virale un’altra foto, che ritrae Williamson in T-shirt e pantaloni della tuta, mentre si fa una foto con un tifoso. Il giocatore, almeno apparentemente, sembra molto più “asciutto”, sia in volto che nel corpo. Ovviamente si tratta solo di uno scatto, nel quale possono influire vari fattori come la postura, l’angolatura, la prospettiva. Si tratta però di un segnale positivo per i tifosi di NOLA, che sperano di rivedere Zion in campo al più presto. Diversi utenti dicono che si dovrebbe “chiedere scusa a Zion Williamson” per critiche ingiustificate, forse causate soprattutto da un abbigliamento pesante, fatto di felpe che lo hanno fatto apparire più grosso di quel che in realtà è.

Zion ran into my boy @SpeedyB97 just last night. Walked right up to his son and said “Hey lil man. I like your shoes.” 😂🤝 pic.twitter.com/tDyVRucce6 — REL (@mynameisrel_) December 8, 2021