NCAA Final Four: Capolavoro Baylor, pone fine al percorso perfetto di Gonzaga ed è campione NCAA

#1 BAYLOR – #1 GONZAGA 86-70

Difficilmente qualcuno avrebbe potuto predire un risultato così netto nella finalissima NCAA, considerando che Gonzaga aveva compiuto un percorso impeccabile (31-0) e aveva dimostrato finora di avere punti deboli limitati. Ma Baylor ha compiuto al meglio il suo dovere, imponendo la sua pallacanestro e spiazzando i favoritissimi ragazzi di coach Mark Few. Si capisce subito che per i Bulldogs sarà una gara in salita: il quintetto di coach Scott Drew impone immediatamente un 11-1 nei primi 5′ di gara con una solida difesa e un controllo dei rimbalzi che tagliano fuori uno dei punti forti dell’attacco degli Zags. I Bears giocano un prima parte di gara pressochè perfetta, affondando gli avversari anche con i tiri da fuori, tuttavia nel finale di tempo Gonzaga limita i danni sul 47-37. Nel secondo tempo, i Bulldogs provano a rispondere ai texani, ma non c’è nulla da fare: Baylor ha il completo controllo della gara e risponde colpo su colpo, prevenendo ogni tentativo di riaggancio e gestisce fino al 86-70 finale.

BAYLOR: Butler 22+7 assist, Teague 19, Mitchell 15, Flager 13

GONZAGA: Suggs 22, Kispert 12, Timme 12

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014