Nella finalina non c’è storia: il Monaco surclassa il Barcellona e chiude al terzo posto

Non c’è stata proprio storia tra AS Monaco e Barcellona nella finale per il 3°/4° posto di EuroLega. I monegaschi hanno annichilito i blaugrana 78-66, chiudendo al terzo posto nella loro prima Final Four. La partita è stata subito indirizzata da un primo quarto da 24-13 in favore del Monaco, vantaggio cresciuto fino a 16 punti all’intervallo.

Nikola Mirotic, dopo la delusione della semifinale contro il Real, è stato l’unico in doppia cifra per il Barça, con 15 punti. I catalani sono stati incapaci di rientrare nel secondo tempo, scivolando anche a -21 nel quarto quarto e riuscendo alla fine a contenere un po’ il passivo. Dopo le polemiche al termine della partita contro l’Olympiacos, Mike James ha giocato poco più di 6′ in questa finalina, segnando 3 punti. Visto il largo divario per quasi tutto il match, coach Obradovic ha dato più spazio alle riserve, con Strazel top scorer e autore di 14 punti e tutti e 12 i giocatori convocati che hanno visto minuti andando tutti a segno.