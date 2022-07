Nessun giocatore in attività ha mai affrontato Sacramento ai playoff

Non vi sembrerà vero ma lo è: nessun giocatore in attività ha mai affrontato i Sacramento Kings ai playoff. Questo spiega quanto i Kings abbiano fatto male nel corso degli ultimi 20 anni. L’ultima volta che li abbiamo visti in post season era il lontanissimo 2005-2006, quando persero 4 a 2 al primo turno contro i San Antonio Spurs.

Naturalmente non significa che tutti i giocatori attualmente in NBA non ci fossero nel 2006. Banalmente LeBron James già c’era. Però non li ha mai affrontati durante i playoff e diciamo che LBJ ha praticamente affrontato chiunque durante questi (quasi) 20 anni in NBA.

L’aspetto negativo è che non sembra esserci una crescita per Sacramento. Certo, l’arrivo di Domantas Sabonis ha alzato le probabilità di vederli anche nella parte post regular season però la concorrenza a Ovest è agguerrita. Stiamo a vedere se cambierà qualcosa e succederà il miracolo, ovvero che Sacramento riuscirà a raggiungere i playoff.

Certamente è una statistica molto curiosa e che fotografa tutti gli errori a livello dirigenziale fatti nel corso degli ultimi due decenni. La speranza per i tifosi di Sacramento è che questo trend si inverta presissimo, anche se non sarà semplice…

