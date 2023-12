Ja Morant fa volare i Grizzlies, ma una sua esultanza fa discutere

Da quando è tornato Ja Morant, i Memphis Grizzlies sono imbattuti: 4 vittorie in altrettante partite, contro New Orleans (2 volte), Indiana e Atlanta. Ieri notte contro i Pelicans è arrivata la quarta vittoria consecutiva, all’OT contro i Pelicans, grazie ai 31 punti di uno scatenato Ja Morant nel frattempo nominato anche Giocatore della Settimana dalla NBA.

Morant ha chiuso con il terzo trentello nelle 4 partite giocate da quando è tornato dalla sospensione di 25 partite per reiterata ostentazione di armi da fuoco sui social. Tra i 31 punti segnati contro NOLA, ce ne sono però 2 particolarmente importanti: la schiacciata con la quale Morant ha chiuso virtualmente la gara. Una giocata spettacolare e importantissima ai fini del risultato finale, ma che sta anche facendo discutere per via dell’esultanza del giocatore.

Ja Morant infatti, una volta atterrato dopo la schiacciata, ha fatto dei gesti che sono sembrati rimandare al suo “vecchio” problema: due pistole e un bazooka. Nulla di grave, di esultanze del genere con delle pistole immaginarie se ne vedono quasi ad ogni partita, ma il fatto che sia stata proprio la star dei Grizzlies a mimarle è stato sottolineato da tantissimi utenti.