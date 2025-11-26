Netflix cancella la serie Starting 5 dopo la seconda stagione

Era partita come un prodotto di grande successo, ormai due anni fa, la serie prodotta da Netflix sul mondo NBA, “Starting 5”. La serie si proponeva di seguire con interviste e telecamere 5 giocatori di spicco della Lega americana durante tutto l’arco della stagione, svelando i loro dietro le quinte, le gioie e le insicurezze dei campioni. Dato il successo della prima stagione, Netflix l’ha rinnovata per una seconda, ma è stato a quel punto che i rating sono iniziati a calare. Per questo motivo la famosa piattaforma di streaming ha deciso di cancellare la serie, che non tornerà quindi per una terza stagione.

Il benchmark di Starting 5 era la serie “Quarterback”, prodotta sempre da Netflix ma in collaborazione la NFL. Dopo una positiva prima stagione, soprattutto grazie alla scelta dei 5 protagonisti (LeBron James, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Jayson Tatum e Domantas Sabonis), gli ascolti hanno subito però una battuta d’arresto forse dovuta alle meno interessanti 5 star della seconda stagione, vale a dire Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton e James Harden. Probabilmente nomi non abbastanza popolari nonostante i produttori avessero avuto il colpo di fortuna di organizzare la stagione nell’anno dell’MVP e della vittoria del titolo di SGA e della cavalcata fino alle Finals dei Pacers di Haliburton.

Il confronto con la concorrenza della NFL è stato impietoso per la NBA, motivo per il quale è arrivata questa decisione da parte di Netflix.