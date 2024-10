Netflix Starting 5, annunciati i giocatori protagonisti della seconda stagione

La serie di Netflix sulla NBA, Starting 5, che ha seguito nel corso della stagione 2023-24 alcune delle più grandi superstar della Lega, è stata rinnovata per una seconda stagione visto il grande successo. Se nella prima stagione i protagonisti erano LeBron James, Jayson Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards e Domantas Sabonis, nella seconda che si svolgerà durante la stagione 2024-25 appena iniziata, sono stati scelti altri 5 giocatori.

Come riportato da Shams Charania, i protagonisti della seconda stagione di Starting 5 saranno Tyrese Haliburton, James Harden, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander e Jaylen Brown.

L’anno scorso Netflix era stata molto fortunata, perché alla fine Tatum era arrivato fino in fondo e la serie aveva potuto raccontare da vicino anche le NBA Finals. Chissà se uno dei nuovi volti della serie avrà altrettanto successo, magari proprio Brown che punta al back-to-back con i Boston Celtics.

Sources: Cast for season two of Netflix’s NBA documentary series Starting 5: Kevin Durant, James Harden, Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton. 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/FYlsRDLf0o

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 29, 2024