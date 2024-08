“Starting 5”: in arrivo la docu-serie Netflix che racconta la stagione di 5 superstar NBA

Poco fa Netflix ha annunciato l’arrivo sulla sua piattaforma di una nuova docu-serie sportiva, che si intitolerà “Starting 5”. La serie racconterà la stagione 2023-24 dal punto di vista di 5 superstar NBA: Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis e Jayson Tatum. La data di uscita è fissata per il 9 ottobre.

“La serie cattura le battaglie di questi atleti in campo e fuori mentre rincorrono la grandezza, combattono contro gli infortuni e cercano equilibrio tra la famiglia e la loro legacy. LeBron si allena più che mai per rimanere in salute, mentre Edwards elettrizza il pubblico con la sua crescita” ha scritto Netflix descrivendo la serie.

“Starting 5” avrà come produttori esecutivi Barack e Michelle Obama, due figure che sono sempre state appassionate di basket. “La serie darà una visione senza filtri della vita al picco del basket professionistico” si legge nel comunicato.

L’annuncio arriva a pochi giorni da un’altra comunicazione importante da parte di Netflix in campo cestistico: la produzione di una serie che racconterà da vicinissimo il torneo di basket delle Olimpiadi di Parigi 2024. La docu-serie verrà pubblicata nel 2025.

Jimmy Butler

Anthony Edwards

LeBron James

Domantas Sabonis

Jayson Tatum

Starting 5, a new Netflix Sports series, will follow their 2023-24 season on and off the court. Coming October 9. pic.twitter.com/8tvPzMFizr

— Netflix (@netflix) August 28, 2024