Netflix produrrà un interessante documentario sull’NBA: anche LeBron tra i protagonisti

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic e Stadium, Netflix sta creando una nuova serie di documentari sull’NBA, sul modello del suo show “Quarterback” della NFL, con protagonisti LeBron James dei Los Angeles Lakers e altre quattro star.

Sources: Netflix is creating a new NBA documentary series modeled after its NFL "Quarterback" show. The five players chosen for first season of the project: LeBron James, Jayson Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards and Domantas Sabonis.

