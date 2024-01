I Los Angeles Clippers rinnovano a sorpresa con Kawhi Leonard

Come rarissimamente succede in NBA, i Los Angeles Clippers hanno dato una notizia senza che questa venisse anticipata dai vari insider. La franchigia californiana ha annunciato l’estensione contrattuale di Kawhi Leonard, il cui accordo scadeva la prossima estate.

I Clippers non hanno dato i dettagli dell’accordo descritti però, quelli sì, da Adrian Wojnarowski. Leonard ha firmato un triennale da 153 milioni di dollari complessivi (52 nel primo anno e circa 50 nei successivi due) senza Player Option. Notizia importantissima per LA, che spera di confermare tutto il trio Leonard-George-Harden (il Barba sarà free agent, mentre PG ha una Player Option in estate) anche nella prossima stagione, la prima che i Clippers giocheranno nella nuova arena, l’Intuit Dome.

Leonard sta mantenendo 23.8 punti, 6.1 rimbalzi e 3.4 assist di media in questa stagione, disputando finora 32 partite su 36, un numero molto alto visti i suoi recenti standard.

Deal includes $52M in first year and approximately $50M a season over the next two years, sources tell ESPN. No player option https://t.co/YaaheSEAeB

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2024