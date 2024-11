New Orleans Pelicans, gli infortuni continuano: si ferma anche Zion Williamson

I New Orleans Pelicans sono probabilmente la squadra più colpita dagli infortuni in questo inizio di stagione NBA. Il record di 3-7 è la naturale conseguenza degli stop a Dejounte Murray, CJ McCollum, Jordan Hawkins, Trey Murphy, Herb Jones e, per ultimo, Zion Williamson. Ieri notte contro Orlando l’unico titolare a disposizione di coach Willie Green è stato Brandon Ingram.

Come detto, l’ultimo infortunio è stato quello di Williamson, assente ieri notte e destinato a rimanere fuori a lungo, almeno qualche settimana, per un problema muscolare. Zion ha una storia di infortuni nota ed è stato classificato come “out a tempo indeterminato” dalla franchigia.

In questo avvio di stagione Zion Williamson stava mantenendo 22.7 punti, 8.0 rimbalzi e 5.3 assist di media. Nelle sue prime 4 stagioni in NBA, la prima scelta assoluta al Draft 2019 ha superato solo una volta (l’anno scorso) le 61 partite disputate.