Memphis Grizzlies, infortunio per Ja Morant: quanto starà fuori?

Il positivo avvio di stagione dei Memphis Grizzlies, partiti 6-4, rischia di essere rovinato dall’infortunio subito da Ja Morant ieri notte, nella gara vinta contro Washington. La star dei Grizzlies si è procurato una sublussazione dell’anca posteriore con stiramenti di primo grado di diversi muscoli pelvici, come annunciato dalla franchigia. Morant verrà rivalutato settimana prossima per determinare se potrà tornare in campo subito o dovrà attendere ulteriormente, è quindi week-to-week.

Morant, rientrato in questa stagione dopo la rottura del legamento crociato lo scorso anno, sta mantenendo 20.6 punti e 9.1 assist di media.

The Grizzlies say Ja Morant will be listed as week-to-week due to a posterior hip subluxation (without dislocation) along with multiple associated Grade 1 pelvic muscle strains.

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 9, 2024