Fanta-Lba: analisi dei match e scelte per la 7a giornata!

Ritorna l’appuntamento settimanale con il Fanta-Lba e siamo pronti alle analisi dei vari match!

Il Saturday-Night si apre con due sfide interessantissime ed equilibrate, per le quali è difficile fare pronostici netti.

Reggiana vuole scrollarsi di dosso la sconfitta contro Pistoia della settimana scorsa per darsi finalmente continuità, ma si trova davanti una gran Tortona, attualmente appaiata al quinto posto con uno storico di 4 vinte e 2 perse (di cui il recupero infrasettimanale contro Bologna). Il PalaBigi è stato un fattore nella scorsa stagione e potrà tornare a esserlo. Reggiana leggermente favorita per il fattore campo.

Trento e Trieste sono le due grandi sorprese finora. La Dolomiti Energia è a punteggio pieno (6-0), reduce da due vittorie sontuose contro Milano in LBA e in Eurocup contro Joventut. Squadra intrinseca di talento, organizzazione e freschezza giovanile dei due rampolli di casa Niang ed Ellis. Occhio anche a Trieste, finora sconfitta una sola volta (da Reggiana) in una gara decimata dalle assenze di Ross e Brooks. Il pronostico, tuttavia, protende in favore dei padroni di casa che vogliono sfruttare la scia.

Milano dai due volti, ha riscattato in settimana con la vittoria su Real Madrid la pesante sconfitta contro Trento. Venezia è decimata dalle assenze e da una condizione fisica scarsa (-30 in settimana a Gerusalemme), per cui è improbabile un colpo al Forum. Altra partita abbastanza scontata sembra essere Trapani – Napoli: ad oggi c’è troppa differenza di talento e fiducia tra le due squadre. I siciliani, senza ombra di dubbio, si candidano a un posto nelle final four.

Potrebbe sbloccarsi la Dinamo Sassari in casa contro Pistoia, ma occhio al recente cambio di panchina per i toscani (Markovski) che può smuovere qualcosa in termini di motivazioni. Treviso alla caccia del primo successo casalingo stagionale contro un’imprevedibile Scafati, team che ha dimostrato a più riprese di saper vincere – ma anche perdere – contro chiunque.

Varese ha perso Mannion ma non lo ha ancora sostituito; nel frattempo ha tesserato il veterano Tyus. In ogni caso, serve un’impresa contro la Virtus Bologna per portare a casa i due punti. Il team di Banchi è di gran lunga favorito. Brescia favorita a Cremona. Coach Cavina accoglie intanto Payton Willis, stella dello scorso campionato in canotta Pistoia. Può dunque venir fuori un match abbastanza equilibrato.

MODULO 2 – 2 – 1

Play/Guard 1: Justin ROBINSON (C) (TRAPANI – Napoli)

Play/Guard 2: Brian FOBBS (SASSARI – Pistoia)

Ala 1: Anthony LAMB (TRENTO – Trieste)

Ala 2: Osvaldas OLISEVICIUS (TREVISO – Scafati)

Centro: Miro BILAN (Cremona – BRESCIA)

6o Uomo: Librizzi (VARESE – Bologna)

Panchina: Mollura, Chillo, Bortolani, Treier

COACH: Jasmine Repesa (TRAPANI)

