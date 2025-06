New York Knicks, ufficiale il licenziamento di Tom Thibodeau

I New York Knicks hanno deciso di cambiare rotta, dopo essere tornati alle Finali di Conference per la prima volta dal 2000. Sconfitta 4-2 dagli Indiana Pacers, la franchigia della Grande Mela ha deciso di licenziare coach Tom Thibodeau, che sedeva in panchina dal 2020.

Non ci sono ancora i nomi dei possibili sostituti, nel frattempo alcuni giocatori dei Knicks hanno condiviso messaggi di affetto e stima nei confronti di Thibodeau, come Josh Hart.

Sulla panchina di New York, Tom Thibodeau ha chiuso 4 stagioni su 5 con un record vincente, uscendo una volta al primo round, due volte in Semifinale di Conference e una volta in Finale di Conference. Nel 2021 aveva vinto il Coach of the Year.