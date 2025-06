Shaquille O’Neal conferma che sarà parte del progetto Napoli Basket: “Farò qualcosa di grande”

Il mondo del basket italiano e in particolare quello del Napoli Basket è in fermento: arriva la conferma ufficiale del coinvolgimento di Shaquille O’Neal nel progetto sportivo partenopeo.

In un momento già caldo a causa dello scontro societario tra la Graded Spa dei fratelli Grassi e la cordata guidata da Matt Rizzetta, la presenza di una leggenda NBA come Shaq accende nuove speranze nei tifosi e appassionati di pallacanestro.

A rivelarlo è stata la giornalista Valeria Rubino, corrispondente da New York per VSport, che ha raccontato un aneddoto personale sui social:

«Si è fermato proprio accanto a me. Ho sentito qualcuno colpirmi sulla spalla. Mi sono girata. Nessuno. Così gli ho chiesto: “Eri tu, Shaq?”». Dopo un sorriso, Shaquille O’Neal ha risposto: «Da dove vieni?». «Dall’Italia, da Napoli, in realtà», ha detto la Rubino. La risposta di Shaq? «So esattamente dove si trova». E alla richiesta della giornalista di fare “qualcosa di grande per il basket di Napoli”, l’ex stella NBA ha risposto con decisione: “Lo farò.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valeria Rubino (@vsport_tv)

Shaq a Napoli: un sogno che diventa realtà?

L’ingresso di Shaquille O’Neal nel Napoli Basket rappresenta un colpo di scena clamoroso per il panorama cestistico italiano. Il suo nome non solo porta visibilità internazionale al progetto, ma apre anche la porta a nuove possibilità di sviluppo, investimenti e ambizioni. Dopo l’entusiasmo per lo scudetto del Napoli calcio, ora i tifosi sognano in grande anche nel basket: uno scudetto a Napoli nel basket non è più un’utopia.

Il progetto Napoli Basket e le ambizioni future

Il nuovo corso del Napoli Basket, già avviato con l’annuncio del general manager James Laughlin – ex membro dello staff tecnico dei Golden State Warriors e del front office dei New Orleans Pelicans – punta a rivoluzionare il club con visione, competenze internazionali e grandi nomi. L’arrivo di Shaquille O’Neal si inserisce perfettamente in questa strategia, offrendo al club una credibilità globale e la capacità di attrarre nuovi talenti e investitori.

Napoli Basket verso una nuova era

Il Napoli Basket 2025-2026 inizia quindi a prendere forma tra ambizioni, rinnovamento dirigenziale e superstar NBA. In attesa che si chiarisca il quadro societario tra le due fazioni in corsa per il controllo del club, la certezza è che il nome Shaquille O’Neal resterà centrale nel racconto della rinascita del basket a Napoli. E i tifosi partenopei possono iniziare a sognare.