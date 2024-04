New York SORPASSA e chiude seconda: tutti gli accoppiamenti Playoff NBA ad Est

I New York Knicks hanno superato i Milwaukee Bucks nell’ultima giornata di stagione regolare NBA, piazzandosi al secondo posto e guadagnandosi il fattore campo Playoff anche alle eventuali Semifinali di Conference. I Knicks hanno sconfitto i Chicago Bulls all’OT grazie ad una super prestazione di Jalen Brunson, autore di 40 punti con 8 rimbalzi e 7 assist, mentre i Bucks perdevano nettamente sul campo degli Orlando Magic (un’altra squadra obbligata a vincere per evitare il Play-in).

Questo sorpasso è stato l’unico di giornata per la Eastern Conference, mentre Orlando, Indiana e Philadelphia hanno tutte vinto e tutte hanno chiuso a pari, sul 47-35. Magic e Pacers saranno #5 e #6 del tabellone Playoff per via degli scontri diretti (e perché Orlando ha vinto la sua Division), mentre i Sixers dovranno passare da un difficile Play-in contro Miami.

Questa la classifica finale:

Boston Celtics 64-18 New York Knicks 50-32 Milwaukee Bucks 49-33 Cleveland Cavaliers 48-34 Orlando Magic 47-35 Indiana Pacers 47-35 Philadelphia 76ers 47-35 Miami Heat 46-36 Chicago Bulls 39-43 Atlanta Hawks 36-46 Brooklyn Nets 32-50 Toronto Raptors 25-57 Charlotte Hornets 21-61 Washington Wizards 15-67 Detroit Pistons 14-67*

I Pistons hanno una partita in meno perché impegnati contro San Antonio questa sera, ma in ogni caso chiuderanno quindicesimi anche vincendo.

Gli accoppiamenti per il Play-in saranno Philadelphia contro Miami e Chicago contro Atlanta: la perdente del primo confronto si giocherà contro la vincente del secondo il posto #8 nella griglia, quindi un primo round contro Boston. I primi due Play-in si giocheranno la notte italiana tra giovedì e venerdì.

Nel primo turno dei Playoff NBA invece avremo: