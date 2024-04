Denzel Valentine, anche la seconda partita con Milano è un buco nell’acqua

Denzel Valentine era partito malissimo in maglia Olimpia Milano lo scorso weekend: 0 punti e solo 5′ in campo nella partita contro Trento. Oggi aveva l’occasione per rifarsi, in occasione della partita esterna contro Treviso, ma il copione è stato quasi il medesimo in tutto e per tutto.

L’americano, arrivato da poche settimane dopo aver giocato il resto della stagione in Australia, anche oggi è entrato in campo nel primo quarto con poco più di 4′ sul cronometro, sul 15-5 in favore della Nutribullet. Nei primi istanti sul parquet Valentine aveva dato l’illusione di poter disputare una buona gara, al secondo possesso disponibile ha infatti trovato ottimamente Poythress sotto canestro per una bella schiacciata. Dall’altra parte però è stato subito Harrison a riportarlo alla realtà, con un gioco da tre punti convertito proprio con il fallo dell’ex Bulls. Sul possesso successivo è arrivata anche la prima conclusione di Valentine: una tripla centrale che si è spenta sul ferro.

Per il resto, da segnalare solo un fallo subito sul finire del primo quarto. Ad inizio secondo periodo coach Fioretti, che oggi sostituiva Ettore Messina assente a causa di un lutto familiare, ha tolto Denzel Valentine dal campo senza più rimetterlo.

La partita dell’esterno si è conclusa con 5′ in campo, 0 punti, 1 assist, 2 falli subiti, 1 fallo commesso e 0/1 al tiro.

Foto: Olimpia Milano