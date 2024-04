Kevin Porter Jr.: la seconda gara col PAOK è FENOMENALE

Lo scorso 1 Aprile, la squadra greca del PAOK Salonicco ha annunciato di aver messo sotto contratto l’ex Houston Rockets Kevin Porter Jr.: quello che sembrava un vero e proprio pesce d’Aprile si è trasformato in realtà, quando, la scorsa settimana, l’americano è sceso in campo per l’esordio nel campionato greco, mettendo a segno 14 punti e 4 assist, 5 palle perse e 5/14 al tiro, dimostrando di essere un pochino arrugginito.

Kevin Porter Jr. ha giocato la sua ultima gara (prima di settimana scorsa) più di un anno fa, in particolare l’8 Aprile 2023, in NBA, con la maglia dei Rockets: in seguito è stato protagonista del noto evento di cronaca che si è concluso con un arresto con l’accusa di violenza domestica nei confronti dell’allora compagna Kysre Gondrezick; ora la speranza di Porter Jr. è ovviamente quella di tornare a giocare in NBA e nella sua seconda partita con la maglia del PAOK ha dimostrato di essere sulla buona strada.

Nel successo per 85-70 dei bianconeri contro il Karditsa, Kevin Porter Jr. è andato vicinissimo a mettere a referto una tripla doppia, dato che ha chiuso con 19 punti (7/13 al tiro), 10 rimbalzi, 9 assist, 4 stoppate e 7 falli subiti in più di 38’ sul parquet per una valutazione totale di 36.