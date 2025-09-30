niang virtus bologna

Niang, sei FANTASTICO: la Virtus Bologna sorprende il Real Madrid alla prima in EuroLega

La Virtus Bologna apre la sua EuroLega con un successo di prestigio, battendo al PalaDozza il Real Madrid dell’ex Sergio Scariolo 74-68. Gli spagnoli partono meglio, con Okeke ed Hezonja subito incisivi e Tavares dominante nel pitturato, fino al +8 firmato da Fernando. La Virtus però non si disunisce: Edwards e Pajola ricuciono lo strappo, Vildoza prende in mano la regia e Smailagić si fa sentire vicino a canestro. L’ingresso di Morgan e Diouf porta energia, e all’intervallo i bianconeri conducono di tre lunghezze, 38-35.

Nel secondo tempo Bologna alza ancora di più l’intensità difensiva, Edwards piazza colpi pesanti, Vildoza punisce dall’arco e la Virtus vola sul +10. Qui diventa protagonista anche Saliou Niang, autore di giocate decisive: un coast-to-coast che infiamma il PalaDozza, canestri pesanti nel pitturato e una presenza costante nei momenti chiave. Le sue iniziative, compreso un poster clamoroso su Deck, unite alla solidità collettiva, danno coraggio alla Virtus e spezzano il ritmo del Real. Nel finale Hezonja e Campazzo provano a riavvicinare gli spagnoli, ma la freddezza ai liberi e la gestione dei possessi permettono ai bianconeri di resistere fino alla sirena: la Virtus celebra un debutto europeo memorabile, trascinata da difesa, intensità e dall’impatto di un Niang già fondamentale.

L’azzurro chiude con 12 punti, 4 rimbalzi e 3 assist tirando 6/8 dal campo, secondo miglior marcatore di Bologna dietro al debuttante Carsen Edwards, autore di 14 punti. Nel Real di Scariolo, tornato al PalaDozza da avversario, 14 punti di Hezonja e 12 di Deck, assente invece Gabriele Procida.

