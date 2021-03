Nick Nurse, multa salata per aver lanciato la mascherina in tribuna

La NBA non ha perdonato il gesto di Nick Nurse nel corso della gara contro i Jazz, quando l’allenatore dei Toronto Raptors in preda all’ira per l’arbitraggio ha lanciato la propria mascherina in tribuna, insultando gli ufficiali di gara.

La Lega ha punito Nurse con una multa da 50.000 dollari.

Raptors coach Nick Nurse has been fined $50,000 by NBA for throwing facemask behind scorer’s table and toward the stands and directing profanity toward official.

