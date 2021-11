Quando LeBron James ha lasciato i Cleveland Cavaliers per unirsi ai Los Angeles Lakers, non è cambiato molto. Non era considerato una minaccia per la Western Conference poiché i Lakers hanno vinto solo due partite in più rispetto alla stagione precedente, il che significa che LeBron non è riuscito a raggiungere i playoff per la terza volta nella sua carriera. Ma la storia ci insegna che i fenomeni NBA scappano da LeBron per affrontarlo eventualmente solo alle Finals e non in finale di Conference.

L’estate successiva, la Lega ha assistito a un’importante cambiamento in cui diversi giocatori hanno cambiato squadra, creando coppie e ponendo parzialmente fine all’era dei superteam. Dopo che LeBron si è unito ai Lakers, Kawhi Leonard si è trasferito da Toronto a Los Angeles, mentre Kevin Durant ha lasciato i Golden State e si è unito agli ambiziosi Brooklyn Nets insieme a Kyrie Irving.

Queste mosse sono state celebrate all’epoca, ma Nick Wright – personaggio televisivo sportivo americano e conduttore di talk show radiofonici sportivi – ha recentemente affermato che una serie di giocatori è rimasta o ha cambiato Conference per evitare di affrontare LeBron nei playoff.

“Puoi dire che non hai paura di un grizzly. Ma se ne vedi uno che cammina lungo il sentiero e corri nella direzione opposta, allora hai paura. E quello che abbiamo visto nell’ultima dozzina di anni, è che i ragazzi scappano da LeBron. Se i fenomeni NBA non possono giocare con LeBron, scappano il più lontano possibile”. “Stranamente nel 2019 è successo qualcosa. Tutti hanno iniziato ad andare a Est. Kevin Durant, tutto quel successo a Ovest, ‘Lasciami andare a est’. Jimmy Butler ‘Posso andare dove voglio, lasciami stare a Est’. Kyrie Irving, ‘Posso andare dove voglio, lasciami stare a Est.’ James Harden, ‘Sono stato a Ovest, lasciami percorrere la mia strada…’. Dove vuoi andare? ‘Philly o Brooklyn, non mi interessa, da qualche parte a Est’ “. “Allora, cos’è successo in quel momento? Oh… LeBron è andato da Est a Ovest, quindi la lega nel suo insieme era come, beh, se voglio arrivare alle Finals, non posso essere nella Conference di LeBron, quindi lasciatemi andare dall’altra parte. Per me va bene ma non dirmi che non hai paura. Dimostrami che non hai paura!”.

