Nico Mannion, esordio da favola con Varese contro Pesaro

C’era grande attesa per il secondo esordio italiano di Nico Mannion, stavolta con la maglia della Pallacanestro Varese dopo la parentesi al Baskonia. Il Red Mamba azzurro non ha deluso, anche se l’inizio non è stato dei migliori. Dopo 30′ infatti Mannion aveva segnato solo 5 punti con ben 8 palle perse, insomma sarebbe stato davvero un debutto da dimenticare.

Invece come nelle favole Mannion ha deciso la gara, segnando 21 punti su 27 di squadra nel quarto periodo e chiudendo con 26 come bottino personale. Varese ha rimontato da -5 al termine del terzo quarto, prima pareggiando a quota 67 con due liberi proprio di Mannion e poi con l’ex Baskonia che ha segnato 10 degli ultimi 14 punti della sua squadra, tra triple e tiri liberi.

Alla fine per Nico Mannion le statistiche dicono 26 punti, 4 rimbalzi, 1 assist, 8 palle perse, 5/11 da due, 4/6 da tre e 4/4 ai liberi.