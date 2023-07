Nico Mannion, il messaggio dopo la rinuncia al Mondiale con l’Italia

Nico Mannion è stato il primo escluso dalla spedizione azzurra al Mondiale. Non per scelta tecnica, bensì per la scelta comune di concedere al nuovo playmaker del Baskonia un’estate di riposo. Mannion ha disputato una lunga stagione alla Virtus Bologna, nonostante abbia giocato poco nei Playoff. Dopodiché l’azzurro è volato negli Stati Uniti ed ha partecipato alla Summer League con i Milwaukee Bucks. Ora, rientrato in Europa, ha deciso di prendersi la prima estate libera da quando aveva 17 anni. Di mezzo il Draft NBA e varie manifestazioni con l’Italbasket, ultime le Olimpiadi di Tokyo 2021 ed EuroBasket 2022.

Mannion ha comunque voluto mandare un messaggio all’Italia, una sorta di “arrivederci”, assicurando quanto sia stato difficile decidere di rinunciare alla Nazionale per questo Mondiale. “Gli ultimi due anni sono stati anni difficili sia fisicamente che mentalmente ed avendo avuto l’onore e il privilegio di giocare con la nazionale da quando avevo 17 anni è stato impossibile per me durante l’estate lavorare sulla mia salute sia fisica che mentale” ha spiegato l’ex giocatore della Virtus su Instagram.

