Nico Mannion si è presentato molto bene alla Summer League NBA

Prima di iniziare la nuova avventura in EuroLega col Baskonia, Nico Mannion sta disputando la Summer League NBA di Las Vegas con i Milwaukee Bucks. L’azzurro, non nuovo al contesto NBA visto che vi ha giocato un anno agli Warriors, ha fatto molto bene al suo esordio con i Bucks nel successo sui Denver Nuggets per 92-85.

Mannion ha segnato 16 punti in 28′, secondo miglior marcatore di Milwaukee dietro al solo MarJon Beauchamp, scelta del primo turno al Draft 2022 che ne ha messi 23 con 8 rimbalzi. L’ex Virtus Bologna ha messo in mostra anche il proprio atletismo, battendo il difensore e inchiodando una schiacciata a due mani in penetrazione. Nico Mannion ha chiuso la sua partita con 7/13 al tiro di cui un non esaltante 1/6 da tre punti.

Nico Mannion gets to the rack with authority 😤 Watch the #NBA2KSummerLeague on ESPN! pic.twitter.com/JQbUx2Gtcf — NBA (@NBA) July 7, 2023

Piccola nota a margine: tra gli avversari c’era il futuro centro di Milano, Ismael Kamagate. Per l’arrivo del francese all’Olimpia si attende solo l’annuncio, che arriverà probabilmente una volta terminata la Summer League. Kamagate ha segnato 5 punti in 21′, aggiungendo 6 rimbalzi.