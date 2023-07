EA7 Milano mercato: “Eppur si muove!”, nome nuovo per la point guard titolare

Il mercato dell’EA7 Milano è abbastanza fermo e ora deve necessariamente accelerare dopo l’addio ufficiale di Gigi Datome, soprattutto per quanto riguarda la point guard titolare.

Il nome nuovo fatto da La Prealpina è quello di Nicolas Laprovittola, esterno 33enne argentino di proprietà del Barcelona che però sappiamo voglioso di alleggerire il proprio monte ingaggi e in cabina di regia ha Nick Calathes, quindi Laprovittola è quasi di troppo.

L’ex Real Madrid è stato anche in NBA con i San Antonio Spurs nel 2016-2017 quando Ettore Messina era il vice allenatore di Gregg Popovich, quindi c’è una connessione tra i due. Teoricamente Laprovittola ha contratto fino al 2026 con i catalani ma praticamente si potrebbe trovare una soluzione qualora l’EA7 Milano lo volesse far diventare la point guard titolare durante questo mercato.

Si tratta certamente di un giocatore con grande esperienza e che potrebbe tranquillamente fare il titolare in un top team di EuroLega. Certo, probabilmente Shabazz Napier è di un altro livello però bisogna necessariamente fare di necessità, virtù quando le alternative non sono tante. E in questo caso le alternative sono pochissime. Stiamo a vedere se questa pista entrerà nel vivo e se Milano dovrà pagare un buyout al Barça.

