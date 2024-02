Niente All-Star Game per Sabonis: il lituano perde più soldi di tutti tra gli “snubbed”!

Il big man dei Sacramento Kings, Domantas Sabonis, è stato uno dei giocatori più sorprendenti a non essere selezionato per l’NBA All-Star Game 2024.

Il tre volte All-Star ha avuto una dura concorrenza per rappresentare la Western Conference. Sabonis si è classificato tra i primi 10 giocatori del frontcourt dell’Ovest nelle votazioni dei tifosi, dei giocatori e dei media.

Questo lo ha messo davanti a Karl-Anthony Towns di Minnesota nella classifica ponderata, ma le riserve sono scelte dai 30 allenatori dell’NBA. Towns è entrato in squadra (forse a sorpresa) mentre Sabonis non è stato scelto.

Ma la sua omissione è stata la più costosa tra i potenziali candidati. Come ha osservato Bobby Marks di ESPN, la mancata partecipazione all’All-Star Game gli costerà un bonus di 1,3 milioni di dollari da parte dei Kings.

Not getting selected to the All-Star game will cost Domantas Sabonis a $1.3M bonus. https://t.co/YBg8p3jK5O — Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 2, 2024

Sabonis è attualmente al quinto posto tra tutti i giocatori NBA per quanto riguarda le win shares, una metrica avanzata che misura il valore complessivo di una squadra. È dietro solo ai candidati all’MVP Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid.

Forse Sabonis potrebbe ottenere una convocazione per l’All-Star Game, e un bonus, come potenziale sostituto in caso di infortunio di Anthony Davis (che ha saltato più partite di fila per infortunio) o di un altro giocatore dell’Ovest che non può giocare nell’Indiana.

