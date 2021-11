Niente Fortitudo Bologna per Keith Langford: ecco le alternative per la Effe

Keith Langford non giocherà con la Fortitudo Bologna, di questo siamo (quasi) certi. E a confermare il tutto ci ha pensato Damiano Montanari de Il Corriere dello Sport – Stadio.

Ora la Fortitudo Bologna deve trovare le alternative a Keith Langford. Che però non mancano. Due ex canturini e Scafati offerti, come riportato lo stesso Montanari: Frank Gaines e Randy Culpepper. Il primo non piace ad Antimo Martino, il secondo stuzzica l’ex Reggio Emilia ma per il momento è tutto fermo.

Un altro nome interessante, questa volta riportato da Giuseppe Sciascia de La Prealpina, è quello di Kalin Lucas, già accostato alla Effe in estate è vicinissimo a firmare con Napoli qualche giorno fa.

Come potete vedere comunque i nomi non mancano in casa Fortitudo. Quelli che mancano sono i punti in classifica. L’inizio di stagione è stato davvero molto deludente e l’addio repentino e inaspettato di Jasmin Repesa non ha aiutato. Stiamo a vedere se l’innesto di questo esterno straniero riuscirà a modificare le sorti dei bolognesi, che al momento si stanno giocando la salvezza insieme a Varese e Pesaro. Volendo ci sono anche Venezia e Napoli ma la prima sicuramente lascerà presto i bassifondi della classifica e la seconda non ha nessuna intenzione di tornare in Serie A2.

