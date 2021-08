Niente NBA per Rokas Giedraitis: resterà al Baskonia

Rokas Giedraitis resterà al Baskonia per la prossima stagione.

Il giocatore di nazionalità lituana è arrivato la scorsa estate e si è da subito messo in mostra anche in Eurolega, dove ha fatto registrare 12.7 punti e 3 rimbalzi di media. Secondo quanto riportato da Donatas Urbonas, Giedraitis ha deciso di rimanere in Spagna per almeno un altro anno, nonostante l’interesse di alcune franchigie nba.

Baskonia forward Rokas Giedraitis has rejected an NBA offer (minimum contract) and will stay in Vitoria for at least one more season, per sources. More on @BasketNews_com

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 16, 2021