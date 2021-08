LiAngelo Ball sta conquistando lo staff tecnico degli Hornets

Grazie ad una serie di prestazioni convincenti, LiAngelo Ball sta piano piano scalando le gerarchie degli Charlotte Hornets in questa Summer League. Lo staff degli Hornets è entusiasta di come sta lavorando sodo il giocatore, tanto che potrebbe finire nella squadra di G League.

Jordan Schultz ha parlato con vari membri dello staff degli Hornets, ma in particolare anche con il vice allenatore Jay Triano che ha detto:

Lots of buzz around @LiAngeloBall , who’s played very well during Summer League and is vying for a G-League spot. Have spoken w/multiple members of the #Hornets ’ org. They love Gelo! Has proven to a ton of doubters that he’s a legit guy and a big time worker…

Spoke w/#Hornets assistant coach Jay Triano, who said this of @LiAngeloBall: “Great kid. Love him. He was at the facility practicing everyday for two months to play in the Summer League. Shows a ton of character. He can shoot it, great feel, knack for scoring.”

