Nike porta in TRIBUNALE l’azienda che personalizza le sneaker di LeBron per una cifra FOLLE

Nike sta continuando il suo giro di vite contro i marchi che contraffanno i loro prodotti prendendo in prestito la loro essenza principale e personalizzandoli, intentando una causa da 60 milioni di dollari contro “The Shoe Surgeon”, un collaboratore regolare del marchio Nike che ha personalizzato diverse sneaker per LeBron James.

Here it is!!!! Nike Inc. v. S2, Inc. dab THE SHOE SURGEON pic.twitter.com/WdRjcJTA15 — Sneaker & Streetwear Legal Services℠ (@SneakerLegal) July 15, 2024

Nike ha depositato la causa presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Accusa il fondatore e CEO di The Shoe Surgeon, Dominic Ciambrone, di “grave” violazione del marchio e contraffazione. Nike sostiene che i suoi prodotti hanno subito una contraffazione da Ciambrone e che le vendite degli stessi online e in negozio sono illegali.

Le ragioni alla base dell’azione legale di Nike sono altre, tra cui il fatto che The Shoe Surgeon abbia firmato accordi con altri marchi indipendenti e abbia poi utilizzato le sue scarpe Nike contraffatte in questi progetti. Inoltre, il chirurgo offre corsi online che insegnano ai partecipanti come creare le proprie calzature Nike contraffatte.

Non sembra che tutto ciò che The Shoe Doctor fa sia intenzionalmente dannoso nei confronti di Nike, poiché esiste un forte mercato di sneaker personalizzate che marchi come Nike non sono in grado di soddisfare. Tuttavia, “The Shoe Doctor” è un’azienda multimilionaria che si basa su scarpe Nike, quindi sembra che l’enorme marchio di athleisure stia cercando di ottenere la sua parte. Insomma, LeBron forse dovrà trovare qualcun altro che gli personalizzi le sue sneaker Nike.