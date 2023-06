Nikola Jokic ha già smarrito il suo premio di MVP delle Finals 😂

Oltre a lasciare tutto sul parquet per le rispettive squadre in questa stagione, Nikola Jokic e Jimmy Butler hanno parecchio in comune, soprattutto se si parla di MVP. Entrambe le superstar mettono la vittoria di squadra al di sopra di ogni altra cosa ed entrambe danno la priorità al bene del team rispetto ai propri risultati personali.

Una testimonianza di questo fatto è il modo in cui Jimmy Butler ha dichiarato apertamente che intende snobbare la cerimonia della Hall of Fame se mai verrà inserito tra molti anni. Questa radicale dichiarazione della star di Miami Heat ha suscitato reazioni di ogni genere, e alcune di esse non sono state poi così carine.

Bene, Nikola Jokic ha fatto un ulteriore passo in avanti. Parlando con Malika Andrews di ESPN in una recente intervista, il lungo dei Denver Nuggets ha rivelato di aver smarrito il trofeo di MVP delle Finals:

“Davvero non lo so dove può essere finito”, ha risposto Nikola Jokic quando gli ha chiesto dove fosse il trofeo. “L’ho lasciato nella stanza del responsabile dell’attrezzatura e non c’è più. Quindi non lo so. Ma spero che arrivi a casa mia prima o poi”.

"I really don't know. I left [the Finals MVP trophy] in Sparky [Gonzales's] room and it's not there anymore. So I don't know."

Nikola Jokic told Malika Andrews that he misplaced the FMVP trophy in the equipment manager's room 😂

(via @malika_andrews)pic.twitter.com/gRDz4KNAcG

