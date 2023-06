Olimpia Milano-Nikola Mirotic: è davvero già tutto fatto?

Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto della possibilità di un approdo di Nikola Mirotic all’Olimpia Milano, vista la decisione del Barcelona di tagliarlo, e ora pare che ci siamo per davvero, secondo quanto scrive Emiliano Carchia di Sportando:

DONE DEAL: Olimpia Milano has an agreement with Nikola Mirotic — Emiliano Carchia (@Carchia) June 14, 2023

Carchia parla addirittura di un accordo con il montenegrino di nascita ma spagnolo di adozione e formazione. Mirotic a Milano sarebbe un colpo clamoroso, che andrebbe ad aggiungersi agli innumerevoli già sferrati dalla proprietà Armani che sogna di mettere un’altra EuroLega in bacheca, con Ettore Messina in panchina.

Aspettiamo dalla Spagna ulteriori conferme o qualche smentita su questa trattativa incredibile che porterebbe il giocatore più pagato della scorsa EuroLega in Italia.

Ricordiamo che Mirotic è arrivato al Real Madrid quindicenne e ci è rimasto fino al 2014, prima di iniziare la sua avventura in NBA. Il suo ritorno in EuroLega, ad appena 28 anni, stupì tutti. Ma il desiderio di tornare nella sua Spagna era troppo forte e ha vestito la casacca blaugrana da allora fino ad oggi.

Stiamo a vedere se, qualora dovesse firmare per Milano, riuscirà dove non ce l’ha fatta in Catalunya: vincere l’EuroLeague.

