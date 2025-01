Nikola Jokic nella storia NBA: un’altra notte leggendaria per il fenomeno dei Nuggets

Nikola Jokic ha riscritto ancora una volta i libri di storia NBA con una prestazione straordinaria nella vittoria dei suoi Denver Nuggets contro i Sacramento Kings, per 132-123.

Una tripla doppia da record

Il due volte MVP ha chiuso la partita con una tripla doppia sensazionale: 35 punti, 22 rimbalzi e 17 assist, diventando il primo giocatore nella storia della NBA, dopo il leggendario Wilt Chamberlain, a registrare una partita da almeno 35 punti, 20 rimbalzi e 15 assist. Tuttavia, Jokic ha fatto anche meglio: Chamberlain, pur detenendo record incredibili, non ha mai accumulato una statline così precisa nella sua carriera. Questo rende Jokic l’unico giocatore nella storia NBA a raggiungere questi numeri.

Dominio prima del quarto quarto

Oltre a questo traguardo, Jokic ha raggiunto un altro incredibile risultato: è il primo giocatore dal 1996-97 ad avere almeno cinque triple doppie consecutive chiuse prima dell’inizio del quarto quarto. Questo dimostra la sua capacità di dominare le partite in pochissimo tempo, senza bisogno di sfruttare ogni minuto a disposizione.

Candidato MVP: una stagione da incorniciare

Le prestazioni NBA di Nikola Jokic stanno consolidando la sua candidatura a un terzo MVP della regular season. Il serbo sta viaggiando a una media incredibile di 30.2 punti, 13.4 rimbalzi e 10.1 assist, mantenendo un’invidiabile tripla doppia di media per tutta la stagione. Con lui, i Nuggets guidano la classifica della Western Conference, candidandosi come una delle squadre favorite per il titolo NBA.

Il valore di Jokic per i Nuggets

La capacità di Jokic di incidere in ogni aspetto del gioco lo rende unico. Non solo è il fulcro offensivo dei Nuggets, ma la sua visione di gioco, la sua intelligenza cestistica e la sua leadership lo rendono il giocatore più completo della lega. Dopo una notte come quella contro i Kings, il suo posto tra i più grandi di sempre si fa sempre più solido.

La leggenda continua

Nikola Jokic non smette di sorprendere e di alzare l’asticella per sé stesso e per i Denver Nuggets. Con numeri storici e una leadership esemplare, il serbo si sta affermando come uno dei più grandi giocatori della sua generazione, e ogni partita che passa lo avvicina sempre più all’immortalità cestistica.