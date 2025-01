EA7 Milano, ecco il nuovo nome papabile per il reparto lunghi

L’Olimpia EA7 Milano è reduce dalla peggior sconfitta stagionale: il -44 di ieri sera a Istanbul contro l’Efes che ha messo in evidenza tutti i limiti di un roster quasi dimezzato dagli infortuni. I problemi principali sono nel reparto lunghi: Josh Nebo, Ousmane Diop e Nikola Mirotic sono tutti indisponibili, col primo che ne avrà per mesi. Un intervento era già stato fatto qualche mese fa con l’ingaggio di Freddie Gillespie, che si è finora rivelato un buon sostituto per Dave McCormack ma che ovviamente non basta.

Secondo Repubblica, nelle ultime ore un nome accostato a Milano sarebbe quello di Tyler Cook, ala americana dei turchi del Merkezefendi Denizli.

Cook, 27 anni, conta 65 partite in NBA e tanta esperienza in G League prima del trasferimento in Australia nel 2023. Nella scorsa stagione il giocatore ha indossato la maglia della Joventut Badalona, con 9.5 punti e 4.2 rimbalzi di media in EuroCup. Quest’anno è invece il miglior giocatore del Merkezefendi, ultimo in classifica con 2 vittorie in 15 partite: sta segnando infatti 16.4 punti di media. Per liberarlo comunque sarà sicuramente necessario un buyout, Milano ci pensa.

Tyler Cook nei giorni scorsi era stato accostato anche al Panathinaikos, club che come Milano è alla ricerca di un lungo dopo gli infortuni di Mathias Lessort e Dinos Mitoglou.