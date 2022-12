Nikola Mirotic, clamoroso buzzer beater ma altrettanto clamorosa svista arbitrale

Questa sera il Barcellona ha espugnato il difficile campo della Stella Rossa dopo un OT. I serbi, ancora privi di Facundo Campazzo, si sono visti raggiungere sulla sirena del quarto periodo con una tripla di Nikola Mirotic, entrata già tra le migliori giocate della stagione in corso di EuroLega. Il montenegrino non ha brillato, segnando 12 punti con 3/8 dal campo, ma quando contava si è fatto trovare pronto, realizzando anche due liberi fondamentali in chiusura di supplementare.

NIKOLA MIROTIC COLD-BLOODED TO SEND THE GAME TO OVERTIME! 😱pic.twitter.com/XQjg1unXEv — BasketNews (@BasketNews_com) December 30, 2022

Prolungamento che però non ci sarebbe stato se gli arbitri si fossero accorti di una clamorosa violazione sul buzzer beater di Mirotic. La stella del Barça ha, anche abbastanza evidentemente dalle immagini, messo un piede fuori dal campo prima di segnare il tiro del pareggio.